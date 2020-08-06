Аэрофлот отменяет международные рейсы

Речь идет о зарубежных полетах в закрытые страны, запланированных на август.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот", принято решение об отмене тех международных рейсов, которые предполагают перелет во все еще закрытые страны. Отменяются рейсы до 31 августа. Решение о корректировке программы полетов основано на эпидемиологической ситуации в стране. По словам представителя Аэрофлота, всем, кто уже приобрел билеты на данные рейсы вернут деньги или выдадут ваучеры, пишет РБК.

Напоминаем, что ранее стало известно о том, что Россия может восстановить международное авиасообщение начиная с 11 августа.