Россия полностью восстановит международное авиасообщение

Предполагаемая дата возобновления полетов 11 августа.

Во время совещания, прошедшего у вице-премьера страны Татьяны Голиковой, обсуждалось полное восстановление международного авиасообщения. Так, Россия планирует восстановить полеты во все страны. В ходе мероприятия одной из перспективных дат возобновления полетов называлось 11 августа. Такой информацией с ТАСС поделились два источника в авиационной отрасли, знакомые с ситуацией.

Как сообщалось ранее, авиакомпании стали переносить международные рейсы, пытаясь добиться большего заполнения лайнеров. Напомним, что в настоящее время разрешены полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию.