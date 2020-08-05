Иностранцам разрешили въезд в Россию без оформления визы

Премьер страны подписал соответствующее распоряжение.

Россия возобновляет разрешение для иностранных граждан на безвизовое посещение страны с целью краткосрочной командировки. Такое решение приняли в Правительстве РФ и премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее разрешение. Согласно документу, граждане тех стран, у которых с Россией заключено соглашение о безвизовых поездках, могут въехать в нашу страну без оформления визы используя дипломатические или служебные паспорта, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Россия планирует полностью восстановить международное авиасообщение с 11 августа.