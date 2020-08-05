На курортах Турции резко выросло количество зараженных COVID-19

Общее количество зараженных коронавирусом в Турции составляет 234 934 человека.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о том, что на курортах страны зафиксирован резкий рост числа инфицированных коронавирусом. Такие данные получены от турецких медиков. Тем не менее он заверил, что Турция приложит все необходимые усилия для того, чтобы предотвратить негативные последствия заражения и дальнейший рост количества зараженных, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что по данным Университета Джона Хопкинса на 5 августа, общее количество инфицированных коронавирусом в Турции достигло 234 934 человек, выздоровел 218 491 зараженный, скончалось 5 765 человек.