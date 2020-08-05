Минфин почти в два раза сократит объем продажи валюты

В министерстве ожидают, что в текущем месяце в бюджет поступит 27,5 млрд рублей нефтегазовых доходов.

В пресс-службе Минфина России рассказали, что в августе 2020 года, по прогнозам ведомства, в федеральный бюджет поступит 27,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. В сообщении также сказано, что по итогам июля текущего года бюджет недополучил 92,5 млрд рублей из-за низкой стоимости нефти.

Кроме того Минфин РФ в период с 7 августа по 4 сентября 2020 года направит на продажу иностранной валюты 64,9 млрд рублей, по 3,1 млрд рублей в день. Отмечается, что по данным ведомства, с 8 июля по 6 августа общий объем денежных средств, направляемых на реализацию валюты, составил 125,6 млрд рублей. Таким образом, продажи иностранной валюты должны сократиться почти в два раза.

Ранее стало известно, что 5 августа цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне составила $45,14 за баррель.