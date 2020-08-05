Стоимость нефти сорта Brent превысила $45

Нефть марки Brent впервые с 6 марта превысила $45 за баррель.

В среду стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent на бирже ICE в Лондоне составила $45,14 за баррель. Согласно данным торговой площадки, по сравнению с закрытием прошлой сессии, цена выросла на 1,6%.

Стоимость нефти сорта WTI составляет $42,35 за баррель, что свидетельствует о росте на 1,53% с предыдущей сессии, пишет ТАСС.

Напомним, что весной текущего года нефтяные котировки резко опустились из-за того, что страны-участницы ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению о сокращении добычи нефти в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Минфин России может забрать у российских нефтяников порядка 200 млрд рублей.