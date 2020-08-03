"Ъ": власти могут забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Изъятие средств в большей степени коснется "Газпром нефти" и "Роснефти".

Как стало известно "Ъ", Министерство финансов разработало новый проект закона, предусматривающий изменение налога на дополнительный доход (НДД). Согласно новому документу, могут не только существенно измениться условия налогооблажения компаний, ведомство может забрать порядка 200 млрд рублей, которые компании, по мнению Минфина, несправедливо получили в качестве дополнительной выгоды в прошлом году. Причем изъятие денежных средств, в основном, затронет "Газпром нефть" и "Роснефть". Однако, как сообщает издание, компании категорически не поддерживают новый документ и решение вопроса может быть вынесено на усмотрение президента России Владимира Путина.

Как ранее сообщал Капитал страны, премьер России Михаил Мишустин и первый вице-премьер Андрей Белоусов планируют серьезную реорганизацю налоговой системы страны.