Черногория открыла границы для россиян

Граждане России смогут посетить страну не предъявляя справок об отсутствии коронавируса на границе.

Черногория внесла Россию в "зеленый" список стран. Такое решение принято на заседании Национального координационного совета при правительстве Черногории (NKT). Речь идет о том, что гражданам тех стран, которые находятся в "зеленом" списке, разрешено посещать Черногорию без предъявления на границе каких-либо дополнительных документов из-за эпидемии коронавируса. А граждане стран из "желтого" списка при въезде должны предъявить результат ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, который сдан не позднее, чем за 71 час до посещения Черногории, пишет РИА Новости.

Как ранее писал Капитал страны, Россия может полностью восстановить международное авиасообщение уже начиная с 11 августа.