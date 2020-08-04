Московские власти ответили на сообщение об утечке данных избирателей

С начала текущего года не зафиксировано ни одной утечки данных граждан РФ из информационных систем столичного правительства.

Во вторник, 4 августа, в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы заявили, что попавшая в сеть база данных не имеет никакого отношения к спискам россиян, которые принимали участие в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Также в ведомстве отметили, что информационные системы столичного правительства хорошо защищены, пишет РИА Новости.

Ранее издание "Коммерсант" сообщало, что паспортные данные жителей России, участвующих в электронном голосовании по изменениям в основной закон страны, выставили на продажу в даркнете.