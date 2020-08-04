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После голосования по Конституции данные россиян попали в сеть

04.08.2020 10:28
Комментарии: 2
После голосования по Конституции данные россиян попали в сеть

Мошенники продают номера паспортов россиян за $1 при покупке оптом.

Паспортные данные россиян, которые принимали участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России, продаются в интернете. Ранее стало известно о том, что данные "утекли" в сеть, из расследования издания "Медуза". Теперь же злоумышленники пытаются продать полученные данные. Одна строка данных стоит $1 при покупке оптом и $1,5 в розницу. Согласно расследованию "Ъ", мошенники предлагают дополнить существующие данные именем и фамилией гражданина, информацией о его СНИЛС, ИНН и кредитной истории. Причем данная база имеет неплохой спрос из-за ее актуальности.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России будет создан единый федеральный информационный реестр, куда занесут всех россиян и который будет содержать все сведения о гражданах страны. Каждому гражданину будет присвоен идентификатор, а под ним будет записана вся важная информация о человеке.

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09:06, 05.08 1 0
натали:

это преступление!

00:33, 05.08 1 1
Василий Николаевич Автамонов:

Этого следовало ожидать от "цифровизации" не обеспеченной безопасностью... Государство не обеспечивало и не обеспечивает безопасность хранения личных данных граждан! А при создании единой базы данных все также будет утекать к бандитам и мошенникам... Это также как продажа данных налоговиками, занимающимися "только регистрационными функциями" в отношении предприятий и ИП...без проверок и извещений владельцев о внесении изменений в ЕГРЮЛ мошенниками...

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