После голосования по Конституции данные россиян попали в сеть

Мошенники продают номера паспортов россиян за $1 при покупке оптом.

Паспортные данные россиян, которые принимали участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России, продаются в интернете. Ранее стало известно о том, что данные "утекли" в сеть, из расследования издания "Медуза". Теперь же злоумышленники пытаются продать полученные данные. Одна строка данных стоит $1 при покупке оптом и $1,5 в розницу. Согласно расследованию "Ъ", мошенники предлагают дополнить существующие данные именем и фамилией гражданина, информацией о его СНИЛС, ИНН и кредитной истории. Причем данная база имеет неплохой спрос из-за ее актуальности.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России будет создан единый федеральный информационный реестр, куда занесут всех россиян и который будет содержать все сведения о гражданах страны. Каждому гражданину будет присвоен идентификатор, а под ним будет записана вся важная информация о человеке.