Россияне не смогут пополнять электронные кошельки наличными

Запрет вступил в силу с 3 августа.

Начиная с 3 августа вступил в силу запрет на пополнение наличными средствами неидентифицированных электронных кошельков. Теперь россияне, чьи электронные платежные средства не прошли идентификацию, смогут пополнить их только с банковского счета. Причем запрет затронет и большинство транспортных проектов страны, включая проездные, сервисы оплаты школьного питания и расчеты с использованием электронных денежных средств, пишет ТАСС.

Подробнее о событии читайте в материале Капитала страны: "Проездные и электронные кошельки запретили пополнять анонимно".