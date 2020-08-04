Дания разрешила продолжить строительство СП-2

Nord Stream 2 AG может приступить к завершению строительства газопровода в водах Дании с 4 августа.

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не поступило ни одной жалобы против решения Энергетического агентства Дании (DEA), которое позволяет компании-оператору "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG применять судна с якорным позиционированием для строительства энергетического проекта. Таким образом, возобновить соответствующие работы можно с сегодняшнего дня, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что DEA разрешило оператору "Северного потока - 2" при строительстве трубопровода использовать в территориальных водах Дании суда, не имеющие динамического позиционирования. Однако до 3 августа нельзя было приступить к работам, поскольку в этот день истекал срок обжалования нового решения датских властей.