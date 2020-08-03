"Газпром" прокомментировал штраф от Польши из-за СП-2

Сейчас ПАО "Газпром" изучает официальное уведомление от UOKiK о наложении штрафных санкций.

В российской энергетической компании "Газпром" рассказали журналистам, что запрашиваемые польским комитетом конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) сведения никак не связаны с расследованием по "Северному потоку 2", причем обоснования правомерности такого запроса Польша не предоставила, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что UOKiK оштрафовал российскую компанию "Газпром" на сумму 50 млн евро за отказ сотрудничать в деле по второй ветке газопровода.