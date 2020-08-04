Лукашенко: задержанных россиян специально направили в Белоруссию

Президент Белоруссии рассказал, что к арестованным гражданам РФ относятся хорошо, поэтому они "рассказали все".

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник в ходе обращения к народу и парламенту заявил, что задержанные российские граждане под Минском были направлены в Белоруссию специально. По его словам, арестованные жители России ранее сделали соответствующее признание.

"Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать", - отметил белорусский президент.

Также Лукашенко призвал Москву перестать манипулировать фактами и рассказывать в СМИ ложную информацию, поскольку полететь в Африку россияне могли, например, через Новороссийск или Крым, а история с билетами в Стамбул была легендой. Глава государства подчеркнул, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские.

Помимо этого белорусский лидер добавил, что 4 августа поступила информация о еще одном отряде наемников, который был переброшен на юг республики для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов, пишет ТАСС.

Ранее российский консул в Минске Кирилл Плетнев сообщил, что арестованные граждане РФ направлялись в одно из государств в Латинской Америке с транзитным проездом через Белоруссию.