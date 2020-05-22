Россиян запишут в единый реестр. Власти залезут в карман каждому 1322 0 Экономика img_copyright

Российские власти продолжают строить цифровой авторитаризм – в четверг, 21 мая, Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного реестра, который будет содержать все сведения о гражданах России. Каждому гражданину будет присвоен индентификатор, под ним будут записана вся важная информация – от уровня дохода до семейных связей. За законом стоит Федеральная налоговая служба, поэтому его основная цель – вычислить доход не только конкретных людей, но и семей, чтобы обложить каждый рубль налогом. В налоговой желание выскрести карманы россиян объясняют патерналистской заботой и на фоне пандемии коронавируса дискредитировавшей себя социальной помощью – реестр позволит оказывать необходимую поддержку от имени президента Владимира Путина.