Россиян запишут в единый реестр. Власти залезут в карман каждому
Российские власти продолжают строить цифровой авторитаризм – в четверг, 21 мая, Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного реестра, который будет содержать все сведения о гражданах России. Каждому гражданину будет присвоен индентификатор, под ним будут записана вся важная информация – от уровня дохода до семейных связей. За законом стоит Федеральная налоговая служба, поэтому его основная цель – вычислить доход не только конкретных людей, но и семей, чтобы обложить каждый рубль налогом. В налоговой желание выскрести карманы россиян объясняют патерналистской заботой и на фоне пандемии коронавируса дискредитировавшей себя социальной помощью – реестр позволит оказывать необходимую поддержку от имени президента Владимира Путина.
Под видом благих намерений
- Согласно принятому Госдумой закону, до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период. Это означает, что реестр будет составляться в ближайшие четыре с половиной года. В законе говорится, что до 1 января 2023 года нормативные правовые акты не могут требовать использования федерального реестра сведений о населении в качестве единого и обязательного источника.
- В федеральный реестр власти занесут: ФИО, дату и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение и родственные связи каждого гражданина. Все эти данные будут закодированы в индентификаторе, который станет «неким признаком, указывающим на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе» (так в законе).
- От попадания в реестр будет защищена российская власть – закон запрещает вносить сведения государственных служащих в реестр, отслеживать их реальные доходы и семейные связи, которые позволяют прикрывать коррупцию. Власть по-прежнему сама будет определять, какую информацию предоставлять гражданам о себе. Так же, как в условиях пандемии коронавируса, Путин разрешил не публиковать декларации о доходах чиновников – на фоне катастрофического падения доходов россиян эти сведения могут стать социальным раздражителем.
- Вести реестр будет Федеральная налоговая служба, что говорит о фискальном уклоне всей идеи. Задачей налоговой будет изучить все доходы граждан и обложить ту их часть, которая не облагается еще налогом. Реестр позволит «рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги». Но все это власти «продают» под видом помощи – это нужно для оказания «той помощи, которая будет нужна именно в данном случае».
- В ФНС утверждает, что реестр позволит прогнозировать развитие региона и говорить, «какие люди какого возраста, с каким образованием находятся в различных муниципальных образованиях». Это уже делают независимые рейтинговые агентства без всякой базы данных. Большинство регионов из-за пандемии и неадекватных мер правительства, отказавшегося поддерживать граждан и экономику, лишатся экономически активного населения и будут обречены на деградацию.
- Стоимость реестра составляет 10,6 млрд руб. Финансирование поступит из бюджета.
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