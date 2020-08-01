Россия и Швейцария возобновляют авиасообщение

Полеты возобновят начиная с 15 августа.

Власти России и Швейцарии приняли решение о возобновлении авиасообщения между странами. Так, согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России, планируется, что полеты возобновятся с 15 августа. В первое время рейсы будут выполняться из Москвы в Женеву и обратно только один раз в неделю, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в настоящее время возобновлены полеты с Турцией, Танзанией и Великобританией, а в ближайшее время Россия может полностью восстановить международное авиасообщение.