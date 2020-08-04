Вакцина от коронавируса будет недоступна для детей

В настоящее время еще не закончена третья фаза клинических испытаний вакцины, после которой можно будет приступить к испытанию препарата на детях.

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина, разработанная в Центре, не будет доступна для детей. По его словам, в настоящее время не завершена третья фаза клинических испытаний, а испытывать препарат на детях можно только после того, как будет завершен полный цикл испытаний на взрослых, пишет РИА Новости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в октябре, при этом вакцинация будет носить добровольный характер.