Захарова ответила на слова Кравчука о Минских договоренностях

Мария Захарова предложила провести один внутриукраинский саммит вместо нескольких международных встреч.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что действующему главе Украины Владимиру Зеленскому и его предшественникам на посту президента (Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и Петру Порошенко) нужно вместе обсудить положения Минских соглашений. По ее мнению, этой четверке сначала следует самим разобраться в том, что прописано в минском комплексе мер, а уже потом созывать соответствующие международные саммиты. Кроме того дипломат отметила, что у двоих бывших украинских лидеров не возникало никаких вопросов по Минским договоренностям.

"Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано", - сказала Мария Захарова.

Такими словами представитель МИД РФ ответила на заявление нового главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию донбасского конфликта Леонида Кравчука о том, что он не до конца понимает понятие "особый статус" для Донбасса, которое прописано в Минских договоренностях, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что минский комплекс мер не нужно расшифровывать, потому что формулировки соглашений "простые" и "исчерпывающие".