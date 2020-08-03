Рост числа КТ-исследований может иметь вред для здоровья россиян

Излучение во время участившихся из-за коронавируса КТ-исследований может привести к возникновению заболеваний, связанных с радиацией.

Как сообщили специалисты Роспотребнадзора, эпидемия коронавируса привела к увеличению проведения компьютерных томографий, что в свою очередь привело к увеличению коллективной дозы излучения от КТ-исследований. По данным экспертов ведомства, за период с марта по июнь 2020 года показатель увеличился в полтора раза, что следует из данных, полученных на основании проведенного исследования в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В Роспотребнадзоре выразили беспокойство, что увеличение коллективной дозы облучения может привести к увеличению заболеваний, возникающих из-за радиации. В связи с чем, специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева начинают сбор данных о проведенных КТ-исследованиях в России и их влиянии на здоровье населения, пишет РИА Новости.

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