Дания разрешила завершить строительство СП-2

Перед возобновлением работ в территориальных водах Дании, компании Nord Stream 2 нужно будет представить новое расписание прокладки труб.

31 июля в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявили, что компания Nord Stream 2 AG сможет приступить к завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" на единственном незаконченном участке газовой магистрали в Балтийском море в водах Дании после 3 августа 2020 года. В ДЭА пояснили, что в этот день истекает срок обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием. Уточняется, что даже в случае подачи соответствующей жалобы в последние дни, она не сможет стать поводом для приостановки прокладки труб, если только апелляционный совет не примет другое решение, пишет ТАСС.

Напомним, что в начале июля Дания разрешила возобновить строительство "Северного потока - 2" в своих территориальных водах.