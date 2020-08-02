Попова рассказала, как убить COVID-19

Правильная дезинфекция уничтожает коронавирус нового типа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТК "Россия 1" и в эфире программы "Вести" рассказала, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на инфекцию COVID-19. По ее словам, для защиты от коронавируса необходимо проводить профилактическую обработку любым средством заданной концентрации, поскольку на поверхностях вирус сохраняется в течение 48 часов.

Также Попова заявила, что обстановка с распространением коронавируса почти во всех российских регионах стабилизируется, а также наблюдается снижение числа инфицированных, пишет РИА Новости.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве нет второй волны COVID-19.