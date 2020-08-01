Открыта граница между Россией и Абхазией

С момента открытия границы между странами ее пересекли более 700 автомобилей.

Власти России и Абхазии приняли решение об открытии границы между странами начиная с 1 августа. Соответствующие распоряжения подписали премьер России Михаил Мишустин и глава Абхазии, о чем заявила его пресс-секретарь Марианна Квициния. По данным сочинской таможни, более 700 автомобилей уже пересекли российско-абхазскую границу, причем из России выехало более 600 автомашин, а въехало в нашу страну порядка 100 автомобилей, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее стало известно о том, что Россия может полностью восстановить международное авиасообщение уже начиная с 11 августа.