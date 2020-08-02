Мишустин упростил оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

С осени текущего года россиянам не придется предоставлять документы, содержащие данные об алиментах.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 ноября 2020 года семьям с низким доходом для оформления пособий на детей от 3 до 7 лет не нужно предоставлять данные об алиментах. Уточняется, что эти сведения государственные органы будут получать самостоятельно с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. Соответствующий документ размещен на официальном ресурсе правительства РФ.

Напоминаем, что с 1 января 2020 года российский глава Владимир Путин назначил ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Уточняется, что такие выплаты начались с 1 июня и их получают семьи, чей среднедушевой доход составляет ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что правительство России со следующего года упростит доступ к субсидиям на оплату ЖКХ.