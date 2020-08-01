В Москве возобновили работу кинотеатры и концертные залы

Начинать работу могут заведения, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, при условии заполнения залов только на 50%.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали документ о новом послаблении ограничений. Так, в настоящее время в Московском регионе разрешено восстановить работу кинотеатрам, театрам, выставочным и концертным залам. Но только тем, в которых не более 3 тыс. мест. Причем культурным заведениям разрешено заполнять залы только на 50%, пишет ТАСС.

Напоминаем, что Россия может полностью восстановить международное авиасообщение уже начиная с 11 августа.