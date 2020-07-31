Президент подписал закон о многодневном голосовании

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому голосовать на выборах всех уровней можно на протяжении нескольких дней, но не более трех. Закон появился на сайте правовой информации.

Уточняется, что избирательная комиссия примет решение о длительности проведения конкретного референдума в течение десяти дней с даты его назначения. Во время многодневного голосования подведение итогов будет начинаться в последний день данного мероприятия после закрытия всех участков. Закон подразумевает, что референдум может проводиться вне участка для голосования, то есть на придомовых территориях и территориях общего пользования. Кроме того досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям не будут организовывать во время многодневного референдума.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что региональные и местные выборы в сентябре текущего года будут длиться три дня.