Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
11 ИЮН, 21:24 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

11 ИЮН, 21:24 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

Власти Москвы рекомендуют оставаться дома на праздники

11.06.2020 20:28
Комментарии
Власти Москвы рекомендуют оставаться дома на праздники

Праздничные мероприятия лучше смотреть по телевизору.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с рекомендацией оставаться дома во время праздников. По его словам, хотя во время празднования Дня России и Парада Победы будет проходить официальные мероприятия, они будут проходить без зрителей, так как в Москве все еще запрещены массовые мероприятия. Собянин советует оставаться дома и смотреть трансляцию праздников по телевизору. Также, мэр Москвы не советует гостям столицы приезжать в город, он рекомендует посещать город только в случае крайней необходимости, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 8 июня власти Москвы объявили о том, что столица выходит из режима ограничений. Москва возвращается к обычному ритму жизни, а введенные ограничения будут сняты уже в июне. Тем не менее, москвичи и гости столицы все еще обязаны носить маски и перчатки при выходе на улицу, а также соблюдать социальную дистанцию.

Комментировать (без регистрации)
Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Данные россиян оказались на помойке. Вот так банки защищают личную информацию клиентов

Данные россиян оказались на помойке. Вот так банки защищают личную информацию клиентов
Общество

Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек

Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек
Экономика

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»
Экономика

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции
Экономика

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения
Экономика 1

Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно

Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно
Экономика

Узнай, страна

В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей

В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей

В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

Новости дня

19:05 Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
17:34 Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово
16:43 В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля
16:00 Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году
14:45 Песков: позиция России по Донбассу не изменилась Песков: позиция России по Донбассу не изменилась
13:24 Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
12:05 Школьники получат аттестаты без экзаменов Школьники получат аттестаты без экзаменов

Узнай, страна!

18:32 В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
17:58 В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300 В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300
17:43 В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек
08:03 Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти
10 ИЮН, 13:14 В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
10 ИЮН, 12:40 В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон» В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10 ИЮН, 12:04 В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства
09 ИЮН, 14:02 В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет
09 ИЮН, 13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
09 ИЮН, 12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter