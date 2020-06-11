Власти Москвы рекомендуют оставаться дома на праздники

Праздничные мероприятия лучше смотреть по телевизору.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с рекомендацией оставаться дома во время праздников. По его словам, хотя во время празднования Дня России и Парада Победы будет проходить официальные мероприятия, они будут проходить без зрителей, так как в Москве все еще запрещены массовые мероприятия. Собянин советует оставаться дома и смотреть трансляцию праздников по телевизору. Также, мэр Москвы не советует гостям столицы приезжать в город, он рекомендует посещать город только в случае крайней необходимости, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 8 июня власти Москвы объявили о том, что столица выходит из режима ограничений. Москва возвращается к обычному ритму жизни, а введенные ограничения будут сняты уже в июне. Тем не менее, москвичи и гости столицы все еще обязаны носить маски и перчатки при выходе на улицу, а также соблюдать социальную дистанцию.