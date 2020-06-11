Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово

Сергей Шойгу заявил, что подготовка к Параду Победы в честь разгрома гитлеровской Германии в ВОВ идет по плану, с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу в ходе онлайн-совещания с постоянными членами Совбеза доложил президенту РФ Владимиру Путину, что военнослужащие и техника готовы к проведению Парада Победы на Красной площади, который состоится 24 июня. Также он подчеркнул, что подготовка к торжественному мероприятию идет по плану, с соблюдением всех необходимых санитарных норм в связи с эпидемией коронавируса нового типа. По словам Шойгу, на данный момент было проведено три репетиции, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в Параде Победы в честь разгрома гитлеровской Германии в Великой Отечественной войне (ВОВ).