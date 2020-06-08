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Москва отменяет режим самоизоляции с 9 июня. Но маски и перчатки придется носить

8 Июня 2020 484 0 События и факты

Московские власти объявили о выходе из режима самоизоляции: автоматически отменяется пропускной режим и график прогулок. Кафе и летние веранды откроются 16 июня, 23 июня – детские площадки и фитнес-клубы. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава общественной палаты столицы Константин Ремчуков. Позднее эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все ограничения будут сняты в июне. Однако маски и перчатки придется все еще носить и соблюдать социальную дистанцию.

  • «Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», — обратился Собянин к москвичам через свой блог.
  • По словам главы общественной палаты столицы Константина Ремчукова, с 9 июня в Москве отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом он заявил в ходе дистанционного заседания Общественной палаты столицы. Источники РБК и Интерфакса сообщали, что система цифровых пропусков будет отменена 14 июня, а снятие ограничений может проходить в два этапа.
  • Жителям Москвы запретили выходить из дома с 30 марта. Разрешалось только при наличии пропуска выходить на работу, в магазин или к врачу, а также чтобы выгулять собаку. Система электронных пропусков заработала 15 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин признавал, что в мирное время пропуска нарушают права граждан.
  • С 1 июня москвичи получили право выходить на улицу в масках без оформления пропусков. Право на прогулки граждане получали с 09.00 до 21.00 три раза в неделю, дважды в будни и один раз в выходной.
  • Также 1 июня в Москве возобновилась работа многих объектов сферы услуг и торговли. Власти обязали москвичей носить маски и перчатки в общественных местах.
  • Кафе и летние веранды заработают в Москве с 16 июня. Их монтаж начался, но даты их открытия до сих пор не было. 23 июня должны заработать детские площадки и фитнес-клубы.
  • Сергей Собянин обещал «радикальное» решение по снятию ограничений 8 июня, в понедельник. Он объяснил это улучшением эпидемиологической ситуации. По последним данным, из почти 9 тыс. заболевших коронавирусом ежедневно 2 тыс. приходятся на Москву.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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