Капитал страны
ENGLISH
08 ИЮН, 17:40 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Москва отменяет режим самоизоляции с 9 июня. Но маски и перчатки придется носить
8 Июня 2020 484 0 События и факты
Московские власти объявили о выходе из режима самоизоляции: автоматически отменяется пропускной режим и график прогулок. Кафе и летние веранды откроются 16 июня, 23 июня – детские площадки и фитнес-клубы. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава общественной палаты столицы Константин Ремчуков. Позднее эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все ограничения будут сняты в июне. Однако маски и перчатки придется все еще носить и соблюдать социальную дистанцию.
- «Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», — обратился Собянин к москвичам через свой блог.
- По словам главы общественной палаты столицы Константина Ремчукова, с 9 июня в Москве отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом он заявил в ходе дистанционного заседания Общественной палаты столицы. Источники РБК и Интерфакса сообщали, что система цифровых пропусков будет отменена 14 июня, а снятие ограничений может проходить в два этапа.
- Жителям Москвы запретили выходить из дома с 30 марта. Разрешалось только при наличии пропуска выходить на работу, в магазин или к врачу, а также чтобы выгулять собаку. Система электронных пропусков заработала 15 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин признавал, что в мирное время пропуска нарушают права граждан.
- С 1 июня москвичи получили право выходить на улицу в масках без оформления пропусков. Право на прогулки граждане получали с 09.00 до 21.00 три раза в неделю, дважды в будни и один раз в выходной.
- Также 1 июня в Москве возобновилась работа многих объектов сферы услуг и торговли. Власти обязали москвичей носить маски и перчатки в общественных местах.
- Кафе и летние веранды заработают в Москве с 16 июня. Их монтаж начался, но даты их открытия до сих пор не было. 23 июня должны заработать детские площадки и фитнес-клубы.
- Сергей Собянин обещал «радикальное» решение по снятию ограничений 8 июня, в понедельник. Он объяснил это улучшением эпидемиологической ситуации. По последним данным, из почти 9 тыс. заболевших коронавирусом ежедневно 2 тыс. приходятся на Москву.
Статьи
Узнай, страна
13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
05 ИЮН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики?
05 ИЮН, 13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
05 ИЮН, 12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
Написать комментарий