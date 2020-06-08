Москва отменяет режим самоизоляции с 9 июня. Но маски и перчатки придется носить 484 0 События и факты

Московские власти объявили о выходе из режима самоизоляции: автоматически отменяется пропускной режим и график прогулок. Кафе и летние веранды откроются 16 июня, 23 июня – детские площадки и фитнес-клубы. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава общественной палаты столицы Константин Ремчуков. Позднее эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все ограничения будут сняты в июне. Однако маски и перчатки придется все еще носить и соблюдать социальную дистанцию.