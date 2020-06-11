Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
11 ИЮН, 17:03 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

11 ИЮН, 17:03 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля

11.06.2020 16:43
Комментарии
В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля

Согласно прогнозу российских ученых, к концу июля количество инфицированных в стране составит примерно 524 тыс. человек.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ, ссылаясь на исследование ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Менделеева, сообщили, что эпидемия инфекции COVID-19 в нашей стране завершится к концу июля. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав математическую модель распространения коронавируса нового типа на территории России. Согласно прогнозу российских ученых, к этому моменту количество зараженных в РФ составит примерно 524 тыс. человек.

Кроме того специалисты отметили, что после снятия режима ограничительных мер в стране могут появиться новые короткие волны COVID-19, в результате чего число заболевших может возрасти, пишет ТАСС.

Согласно последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за все время эпидемии было выявлено 502436 случаев инфицирования COVID-19.

Комментировать (без регистрации)
Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»
Экономика

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции
Экономика

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения
Экономика 1

Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно

Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно
Экономика

Россия отказала Сирии в деньгах. Санкции США перекрыли денежную помощь Асаду

Россия отказала Сирии в деньгах. Санкции США перекрыли денежную помощь Асаду
Экономика

Европа отказывается от российского газа. «Газпром» потерял рекордную долю

Европа отказывается от российского газа. «Газпром» потерял рекордную долю
Экономика

Узнай, страна

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест

В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест

В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»

В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»

В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства

В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства

Новости дня

16:00 Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
14:45 Песков: позиция России по Донбассу не изменилась Песков: позиция России по Донбассу не изменилась
13:24 Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России
12:05 Школьники получат аттестаты без экзаменов Школьники получат аттестаты без экзаменов
11:42 Общее количество зараженных коронавирусом в России превысило 500 тыс. человек Общее количество зараженных коронавирусом в России превысило 500 тыс. человек
10:38 Банки просят разрешения блокировать операции без ответа клиентов Банки просят разрешения блокировать операции без ответа клиентов
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
09:59 ВОЗ: низкая смертность от COVID-19 в России связана с большим количеством тестов ВОЗ: низкая смертность от COVID-19 в России связана с большим количеством тестов

Узнай, страна!

08:03 Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
10 ИЮН, 13:14 В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
10 ИЮН, 12:40 В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон» В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»
10 ИЮН, 12:04 В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства
09 ИЮН, 14:02 В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет
09 ИЮН, 13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09 ИЮН, 12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
08 ИЮН, 21:29 Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры! Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!
08 ИЮН, 13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
08 ИЮН, 12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter