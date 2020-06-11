В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля

Согласно прогнозу российских ученых, к концу июля количество инфицированных в стране составит примерно 524 тыс. человек.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ, ссылаясь на исследование ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Менделеева, сообщили, что эпидемия инфекции COVID-19 в нашей стране завершится к концу июля. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав математическую модель распространения коронавируса нового типа на территории России. Согласно прогнозу российских ученых, к этому моменту количество зараженных в РФ составит примерно 524 тыс. человек.

Кроме того специалисты отметили, что после снятия режима ограничительных мер в стране могут появиться новые короткие волны COVID-19, в результате чего число заболевших может возрасти, пишет ТАСС.

Согласно последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за все время эпидемии было выявлено 502436 случаев инфицирования COVID-19.