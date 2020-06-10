Песков: президента Украины не пригласили на парад Победы

Парад Победы пройдет 24 июня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация не приглашала украинского президента Владимира Зеленского на Парад Победы, который пройдет в Москве. Он подчеркнул, что "акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ", а украинская сторона не входит в состав данной международной организации. Также Песков добавил, что Украина не заявляла о своем желании посетить торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, пишет РБК.

Ранее глава РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, а шествие "Бессмертного полка" должно состояться 26 июля.