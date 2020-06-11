Общее количество зараженных коронавирусом в России превысило 500 тыс. человек

За минувшие сутки в стране обнаружено 8779 новых случаев инфицирования.

Российские медики обнаружили за сутки 8779 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных выявлено в Москвек. Так, в столице России за сутки обнаружено 1436 инфицированных, а общее количество зараженных в столице превысило 200 тыс. человек, достигнув 201221 инфицированного.

Общее количество зараженных в России превысило порог в 500 тыс. человек. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 502436 инфицированных коронавирусом, 261150 человек вылечились, 6532 пациента скончались.

Ранее представитель ВОЗ объяснил низкую смертность от коронавируса в России. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана низкая смертность от COVID-19 в России связана с большим количеством проводимых в стране тестов.