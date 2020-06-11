Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году

По словам специалистов, несмотря на пандемию коронавируса, самым популярным европейским направлением по-прежнему остается Испания.

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), объединяющий большое количество участников туриндустрии, опубликовал на своем ресурсе информацию о наиболее безопасных туристических направлениях для летнего отдыха в текущем году в условиях пандемии коронавируса нового типа. По мнению экспертов, к таким странам можно отнести Турцию, Португалию и Саудовскую Аравию, поскольку у них предусмотрены специальные протоколы безопасности, одобренные Всемирной туристической организацией ООН. Уточняется, что соответствующие протоколы помогают людям выбрать такие места для отдыха, в которых соблюдаются принятые международные стандарты здравоохранения и гигиены.

Популярным европейским направлением, как отмечают специалисты, по-прежнему остается Испания (Мадрид, Барселона и Севилья), пишет РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что российские туристы смогут приехать на летний отдых в регион с 1 июля 2020 года.