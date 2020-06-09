Аксенов: российских туристов начнут пускать в Крым с 1 июля

Сергей Аксенов напомнил, что представители курортной отрасли Крыма и все граждане должны соблюдать меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора в период эпидемии коронавируса.

Глава Крымской Республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что туристы из России смогут приехать на отдых в регион с 1 июля. Также он отметил, что местные отели, гостиницы и санатории с сегодняшнего дня могут начать продавать путевки. По его словам, соответствующий указ будет размещен 9 июня на официальном портале крымского правительства.

Также Аксенов напомнил, что представители курортной отрасли Крыма и все граждане обязаны соблюдать меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора в период эпидемии новой коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов рассказал, что отдых в России может подорожать на 30%.