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Абрамович купил картину Эдварда Мунка «Крик» за 120 миллионов долларов

07.06.2020 23:45
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Абрамович купил картину Эдварда Мунка «Крик» за 120 миллионов долларов

Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел картину «Крик» (один из четырех ее вариантов) норвежского художника Эдварда Мунка, заплатив за нее 120 миллионов долларов.

О покупке объявил в своем телеграм-канале телеканал Sotheby's Life.

Торги продолжались 15 минут. Начальная цена лота составляла 50 млн долларов.

По словам источника, Абрамович приобрел единственную из четырех картин, которая хранилась в частной коллекции. Другие детали сделки не уточняются.

Как сообщает kxan36news.com, последние несколько лет картина принадлежала американскому инвестору и коллекционеру произведений искусства Леону Блэку, который также приобрел ее на аукционе Sotheby's в мае 2012 года почти за $ 120 млн.

Картина входит в десятку самых дорогих картин в мире.

Справка:

Серия картин «Крик» экспрессиониста Эдварда Мунка была написана между 1893 и 1910 годами. На них изображена кричащая в отчаянии человеческая фигура на фоне красного неба. Первоначально картина называлась «Крик природы», затем «Отчаяние» и только потом «Крик».

Дополнение к новости:

Источник ТАСС опроверг покупку Романом Абрамовичем картины Мунка «Крик», сообщив, что информация, появившаяся в ряде изданий, не соответствует действительности.

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