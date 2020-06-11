Песков: позиция России по Донбассу не изменилась

Дмитрий Песков подчеркнул, что все участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе работают над тем, чтобы восстановить единство Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Российской Федерации по урегулированию разногласий в Донбассе осталась неизменной: все участники данного процесса работают над тем, чтобы восстановить единство Украины. Также он подчеркнул, что конфликт является внутриукраинским, несмотря на то, что представители ДНР и ЛНР на переговорах в Минске имеют российские паспорта. Песков пояснил, что в этих самопровозглашенных республиках допускается двойное гражданство. Он напомнил, что российская сторона начала выдавать жителям Донбасса паспорта РФ исходя из гуманитарных соображений, "потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством", пишет ТАСС.

Напомним, что в мае текущего года состоялись переговоры заместителя главы администрации лидера России Дмитрия Козака и помощника канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию конфликта на Украине, в ходе которых стороны согласовали совместные действия, направленные на разрешение разногласий.