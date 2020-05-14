Козак раскрыл подробности переговоров по Украине в Берлине

В ходе переговоров стороны согласовали совместные действия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о своих переговорах с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые состоялись в Берлине, куда Козак прибыл с рабочим визитом. По его словам, во время встречи обсуждалась проблема конфликта на Украине и в ходе переговорного процесса стороны достигли понимания о дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации, сложившейся на Донбассе. Козак подчеркнул, что прошедшие переговоры послужат импульсом для возобновления переговоров в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе, пишет РБК.