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Школьники получат аттестаты без экзаменов

11.06.2020 12:05
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Школьники получат аттестаты без экзаменов

Данная мера предусмотрена только в этом году из-за эпидемии коронавируса в стране.

Российские школьники получат аттестаты в этом году без сдачи экзаменов. Такое распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин. Те выпускники, которые захотят продолжить обучение и получить среднее профессиональное образование, будут зачислены в данные организации на основании оценок, проставленных в аттестатах. А вот те, кто будет поступать в вузы для получения высшего образования должны будут сдать ЕГЭ, пишет ТАСС.

Напоминаем, что с 29 июня в России пройдут пробные экзамены без учеников, во время которых будет проведена проверка системы. А первые работы по ЕГЭ школьники напишут 3 июля, последние — 22–23 июля. 3 августа начнется вторая волна ЕГЭ для тех, кто не смог пройти тестирование с первого раза. При этом в вузах начнут принимать документы с 20 июня по 17 августа. В этом году будущие студенты могут подать документы в выбранный вуз еще до начала школьных экзаменов.

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