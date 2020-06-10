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Работающие 1 июля получат повышенную оплату

10.06.2020 19:44
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Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работодатели обязаны будут оплатить нерабочий день 1 июля по повышенному тарифу тем россиянам, которые вынуждены будут выйти на работу в этот день.

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко разъяснила россиянам, как будет проходить оплата нерабочего дня 1 июля, установленного властями из-за проведения в этот день всеобщего голосования по внесению поправок в Конституцию России. По ее словам, все те, кто будет работать в этот день должны будут получить зарплату по повышенному тарифу, а всем остальным данный день будет оплачен в обычном порядке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин назначил голосование по внесению поправок в Конституцию России на 1 июля. Этот день власти сделали нерабочим для того, чтобы все желающие смогли пойти на участки и принят участие в голосовании.

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