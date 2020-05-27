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Назван точный срок подачи документов для поступление в вузы

27.05.2020 10:46
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Назван точный срок подачи документов для поступление в вузы

В этом году подача документов в вузы начнется раньше сдачи ЕГЭ.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал срок, когда абитуриенты могут начать подавать вступительные документы в вузы страны. По его словам, учебные заведения начнут принимать документы начиная с 20 июня по 17 августа. Причем в этом году, из-за переноса начала экзаменов ЕГЭ на 29 июня, будущие студенты могут подать документы в выбранный вуз еще до начала школьных экзаменов, пишет РБК.

Напоминаем, что с 29 июня в России начнутся пробные экзамены без учеников, во время которых будет проведена проверка системы. Первые работы по ЕГЭ школьники будут писать 3 июля, последние — 22–23 июля. На 3 августа назначена дата начала второй волны ЕГЭ.

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