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Коронавирус

В России за сутки выявлено 8404 новых случая инфицирования COVID-19

10.06.2020 11:20
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В России за сутки выявлено 8404 новых случая инфицирования COVID-19

Больше всего инфицированных выявлено в Москве.

Российские медики за минувшие сутки выявили 8404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1195 случаев заражения зафиксировано в столице, 735 - в Московской области, 313 - в Санкт-Петербурге, 304 - в Нижегородской области.

Согласно данным, предоставленных оперштабом по борьбе с распространением коронавируса, общее количество инфицированных в России составляет 493657 человек, 252783 человека выздоровело, 6358 инфицированных скончалось.

Как ранее сообщал Капитал страны, большинство россиян одобряют те меры, которые приняли президент России Владимир Путин и Правительство для борьбы с коронавирусом. 66% жителей страны заявили о своей поддержки введенным ограничениям.

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В России за сутки выявлено 8595 инфицированных коронавирусом
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