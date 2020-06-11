ВОЗ: низкая смертность от COVID-19 в России связана с большим количеством тестов

Низкий показатель смертности от COVID-19 наблюдается в тех странах, где проводится большое количество тестов на коронавирус.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил низкую смертность в России от коронавируса. Выступая на брифинге ВОЗ в Женеве Райан заявил, что низкие показатели смертности в России связаны с большим количеством проводимых в стране тестов. Он отметил, что там, где проводится широкомасштабное тестирование населения на наличие коронавирусной инфекции наблюдается низкий уровень смертности от инфекции, пишет ТАСС.

Ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на публикации Financial Times и New York Times, которые обвинили Россию в манипулировании статистикой по смертности от коронавируса. Песков решительно опроверг заявления авторов отметив, что низкая смертность от коронавируса в нашей стране связана с более эффективной медициной, чем в других странах.