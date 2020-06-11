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Банки просят разрешения блокировать операции без ответа клиентов

11.06.2020 10:38
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Банки просят разрешения блокировать операции без ответа клиентов

Банк России рассмотрит возможность предоставить банкам полномочия не возобновлять операции, имеющие признаки совершения мошенничества, в отношении которых не удалось связаться с клиентом.

Российские банки предложили ЦБ дать им возможность блокировать подозрительные операции без согласия клиента. Речь идет о переводах с признаками мошенничества по поводу которых сотрудникам кредитной организации не удалось связаться с клиентом. В настоящее время банки могут лишь приостановить проведение операции, но обязаны возобновить ее через два дня. Банки объясняют свою просьбу тем, что в течение двух дней клиент может не успеть понять, что стал жертвой мошенников, поэтому данный срок явно недостаточен.

Банк России рассмотрел обращение кредитных организации. Регулятор дал рекомендации Ассоциации ФинТех (АФТ) подготовить и предоставить на рассмотрение дополнительную аргументацию по данному вопросу. Специалисты АФТ направили регулятору свой ответ и теперь инициатива банков будет вынесена на обсуждение при решении вопроса о сокращении избыточных норм, пишет РБК.

Ранее Минюст предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных в 10 раз для того, чтобы предотвратить мошенничество и кражи денежных средств россиян с банковских счетов. По новым правилам штрафы за утечку данных будут доходить до 500 тыс. рублей.

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