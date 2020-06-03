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Штрафы за утечку данных россиян увеличат до 500 тыс. рублей. Поможет ли это пресечь мошенничество

3 Июня 2020 548 0 Общество
Штрафы за утечку данных россиян увеличат до 500 тыс. рублей. Поможет ли это пресечь мошенничество
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Даже несмотря на эпидемию коронавируса в стране мошенники изобретают все новые способы выманивания денег у доверчивых граждан. В МВД ожидают увеличения количества киберпреступлений в два раза по итогам 2020 года, а эксперты сообщают о все новых схемах мошенничества. Минюст предлагает увеличить штрафы за утечку персональных данных в 10 раз. Но поможет ли это?

  • В проекте нового Кодекса об административных нарушениях будет прописано увеличение штрафов за утечку персональных данных. Минюст предлагает увеличить в 10 раз штрафы по ст. 33.1 «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных», а конкретно пункту 6 этой статьи «Невыполнение обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных».
  • Для юридических лиц планируется увеличить штрафы с 50 тыс. рублей до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей поднять штрафы с 20 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц штрафы будут подняты с 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, а для гражданс 2 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Но будет ли этого достаточно? 
  • В Ассоциации юристов России (АЮР) считают, что нет. По их мнению пострадавшие от утечки данных должны требовать компенсаций от операторов начиная от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей, а предлагаемые штрафы не являются достаточными финансовыми стимулами.
  • Так, по данным Банка России, только за первую половину 2019 года в интернете было опубликовано 12903 предложения о продаже персональных данных клиентов, а согласно данным InfoWatch, предоставленным «Коммерсантом», количество утечек персональных данных в 2019 году выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Причем только 12% из опубликованных предложений относятся к данным кредитных организаций, остальные - это многочисленные интернет-ресурсы и онлайн-магазины.
  • Тем не менее, в сеть обычно попадают имена, фамилии, телефонные номера и номера банковских карт клиентов, но этого недостаточно для совершения мошенничества. Злоумышленники должны получить и другие необходимые им данные: коды из СМС, пароли от интернет-банков или CVV/CVC код банковской карты, и довольно часто люди сами называют их мошенникам. 
  • Эксперты по кибербезопасности дали несколько советов, как уберечься от мошенников, которыми они поделились с порталом Банки.ру. Так, специалисты предупреждают: необходимо быть бдительными, категорически отказываться от все "заманчивых" предложений, никогда не скачивать стороннее ПО или совершать тестовые платежи, даже по просьбе сотрудников банков, никому не сообщать коды из СМС и push-уведомлений, внимательно проверять ссылки в адресной строке браузера и стараться использовать проверенные интернет-магазины. А если возникает хоть малейшее сомнение в действиях собеседника, завершить телефонный разговор и позвонить в банк, телефон которого обычно указан на обратной стороне вашей банковской карты. 
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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