Штрафы за утечку данных россиян увеличат до 500 тыс. рублей. Поможет ли это пресечь мошенничество 548 0 Общество img_copyright

Даже несмотря на эпидемию коронавируса в стране мошенники изобретают все новые способы выманивания денег у доверчивых граждан. В МВД ожидают увеличения количества киберпреступлений в два раза по итогам 2020 года, а эксперты сообщают о все новых схемах мошенничества. Минюст предлагает увеличить штрафы за утечку персональных данных в 10 раз. Но поможет ли это?