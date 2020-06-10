Кремль опроверг манипулирование статистикой по коронавирусу

Система здравоохранения России более эффективна, чем во многих странах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия манипулирует статистикой по коронавирусу. В своем интервью CNN Песков отметил, что низкая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с грамотной работой медицинских учреждений и тем, что система здравоохранения страны более эффективна, чем во многих других странах. А большое количество инфицированных в России Песков связывает с проведением широкомасштабного тестирования, пишет РБК.

Напоминаем, что ранее издания Financial Times и New York Times обвинили власти России с манипулировании статистикой по коронавирусу. По мнению авторов изданий в России занижают показатели смертности от коронавируса.