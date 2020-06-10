IT-отрасль будет профинансирована госзаказами

Президент принял решение поддержать IT-отрасль.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству поддержать IT-отрасль. Для этого, по словам президента, необходимо создать комфортные и конкурентные условия для развития занятых в отрасли компаний, а также разработать специальный налоговый маневр, который будет стимулировать развитие IT-технологий.

При этом глава государства привел оценки Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, согласно которым доходы отраслевых компаний сократятся на 20% в 2020 году, пишет ТАСС. Владимир Путин отметил, что выпадающие доходы IT-отрасли можно заместить за счет госзаказов.

Как ранее сообщал Капитал страны, председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров предупреждали правительство о проблеме оттока специалистов из IT-сферы.