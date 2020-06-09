Россияне одобряют введенные меры по борьбе с коронавирусом

66% респондентов заявили о своей поддержке мер по борьбе с COVID-19, введенных президентом и правительством.

Согласно данным опроса, проведенного специалистами Левада-Центра, 66% россиян одобряют те меры, которые приняли для борьбы с эпидемией коронавируса президент России Владимир Путин и Правительство Михаила Мишустина. А 63% опрошенных одобрили меры, принятые руководством того субъекта России, где они проживают. Причем больше всего принятыми мерами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции довольны в населенных пунктах с населением до 100 жителей (69%) и селах (68%).

В опросе, проведенном с 22 по 24 мая 2020 года приняли участие 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI).

Напоминаем, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в России зафиксировано 485253 инфицированных, 242397 человек выздоровело, 6142 пациента скончались.