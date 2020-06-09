В России за сутки выявлено 8595 инфицированных коронавирусом

Всего в России заразились 485253 человека.

За прошедшие сутки медики обнаружили в России 8595 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 1572 инфицированных зарегистрировано в Москве, 739 - в Подмосковье, 318 - в Санкт-Петербурге.

Общее количество инфицированных в России достигло 485253 человек, 242397 человек выздоровело, 6142 пациента скончались.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается. Общее количество зараженных в мире превысило 7 млн человек, а более 400 тыс. человек скончались от коронавируса. Только за минувшее воскресенье в мире зафиксировано 136 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19.