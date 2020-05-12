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На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России
12 Мая 2020 3067 1 События и факты
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Британская газета Financial Times усомнилась в официальной статистике российских властей о количестве смертей от коронавируса. Издание считает, что число летальных случаев может быть на 70% больше. До этого на портале московского правительства появилась информация о превышении смертей в апреле на 20% над средними показателями. Обе публикации могут носить характер политической борьбы.
Консервативная оценка
- Официально в России от коронавируса умерло 629 человек. При этом, по данным портала правительства Москвы, в апреле смертность в столице составила 11846 человек. Для сравнения: в апреле 2019 года этот показатель был на уровне 9866 человек. Разница в 20% не имеет объяснения со стороны властей. В 2010 году, когда в июле умерло 14 тыс. человек, а в августе 15 тыс., увеличение смертей объяснялось жарой и смогом от лесных пожаров.
- Издание Financial Times получило доступ к статистике по смертям в Москве и Петербурге. В апреле, утверждает газета, в двух столицах было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем в среднем за последние пять лет. Если верить данным московских властей, то только на Москву из этой цифры должно приходиться 1980 смертей, а на Петербург – 93.
- Из этого издание делает вывод, что 1444 случая смерти, превышающие нормальный уровень смертности, возможно, не учтены в статистике по летальности от коронавируса. Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного. И это, подчеркивают авторы статьи, консервативная оценка, поскольку в распоряжении нет данных из других регионов России. При этом всего в России зафиксировано более 220 тыс. случаев заражения.
- В Минздраве, напротив, заявляли о снижении смертности в первые три месяца 2020 года на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Смертность в 2020 году составила 12,6%, а в 2019-м – 13,1%. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, смертность от коронавирусной инфекции в России не превышает 1% от числа инфицированных. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что смертность в России от коронавируса в 7,4 раза ниже, чем в мире.
- По словам директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, активное тестирование пациентов в России позволило выявить заболевших в легкой форме и контролировать течение заболевания. Поэтому количество смертей в России не большое.
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ну, конечно же, англичане лучше знают, что в москве и питере происходит, и все статистические документы и отчеты минздрава сначала им присылают (курьером?))), а потом уж правительству Москвы и Питера. мы и не сомневались)))), ведь англичане всю историю за нас так переживают, что "кушать не могут")))