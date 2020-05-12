На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России 3067 1 События и факты img_copyright

Британская газета Financial Times усомнилась в официальной статистике российских властей о количестве смертей от коронавируса. Издание считает, что число летальных случаев может быть на 70% больше. До этого на портале московского правительства появилась информация о превышении смертей в апреле на 20% над средними показателями. Обе публикации могут носить характер политической борьбы.