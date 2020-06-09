Попова: надеемся, что 1 сентября дети вернутся на учебу в школу

Анна Попова отметила, что из-за пандемии коронавируса свыше миллиарда детей во всем мире осталось без привычной формы обучения.

Во вторник, 9 июня, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова в Совете Федерации на совещании с членами Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей выразила надежду, что российские школы, как и положено, вернутся к очной форме обучения с 1 сентября 2020 года. Кроме того она отметила, что свыше миллиарда детей во всем мире осталось без привычной формы обучения из-за пандемии коронавируса, с такой проблемой столкнулись многие страны, пишет ТАСС.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко говорил о том, что в России нужно создавать и развивать цифровое образование.