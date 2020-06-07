Минпросвещения: нужно развивать цифровое образование

Дмитрий Глушко считает, что цифровая образовательная среда поможет уменьшить число "бюрократических историй" во время перехода с одной ступени образования на другую.

Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что в стране необходимо создавать и развивать цифровую образовательную среду. По его словам, это поможет уменьшить число "бюрократических историй" при переходе с одной ступени образования на другую.

В свою очередь глава подмосковного колледжа "Энергия" Нерсес Нерсесян считает, что нужно работать над созданием электронной базы, с помощью которой учебные заведения смогут проверять подлинность поданных дистанционно документов.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что российские образовательные учреждения начнут принимать документы с 20 июня по 17 августа.